Новые автобусные маршруты запустят в Химки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые автобусные маршруты № 1345 и 1469 начнут курсировать от станций метро "Ховрино" и "Планерная". Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает пресс-служба Дептранса.

Транспорт будет следовать до МЦД Химки, соединяя столицу с новыми и старыми районами округа. По словам вице-мэра, это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути.

Запуск запланирован на 25 октября. Всего на линии будут работать 12 современных автобусов большого класса, соответствующих высоким московским стандартам.

Уточняется, что стоимость проезда на первом маршруте по карте "Тройка" составит 77 рублей, а по банковской – 78. Тариф будет фиксированным, карту необходимо будет прикладывать только при входе.

Проезд по второму маршруту обойдется в 63–72 рубля по "Тройке" и в 64–73 рубля по банковской карте. Цена зависит от расстояния поездки, карту придется прикладывать дважды – на входе и выходе.

Поездки по картам москвича и жителя Московской области будут оплачиваться так же, как и на других городских маршрутах столицы. При этом для обучающихся доступны единые билеты без лимита поездок на 30 и 90 дней стоимостью 1 390 и 3 960 рублей соответственно. Как напомнили в ведомстве, они также действуют на метро, МЦК, МЦД и в наземном транспорте города.

Вместе с тем жители области смогут оплачивать проезд по единым абонементам зоны "Пригород", рассчитанным на 30, 90 или 365 дней. Они включают бесплатные пересадки на метро, МЦД, МЦК и столичный наземный транспорт, а также проезд на электросудах и транспорте "Велобайка".

Ликсутов также напомнил, что в Химках уже запущено 6 подобных маршрутов, а до 2028 года планируется подключить еще не менее 30% действующих смежных межрегиональных автобусных маршрутов.

С начала 2025 года в Москве начали курсировать более 280 новых электробусов российского производства. В их числе 45 моделей КамАЗ-6282, свыше 220 – КамАЗ-52222 поколения А5 и 20 – ЛиАЗ-6274.

В обновленных электробусах улучшили планировку салона, увеличили накопительную площадку на 15%, обустроили места для ручной клади и повысили эффективность климатической системы. Также была изменена конструкция дверей и добавлены световые полоски с индикацией открытия и закрытия.