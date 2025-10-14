65 электробусов нового поколения поступили в парки Москвы в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2025 году московские парки пополнились 65 электробусами КамАЗ-52222 нового поколения, которые начали обслуживать 8 новых маршрутов в 20 районах столицы. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что на сегодняшний день по 240 городским маршрутам Москвы курсируют более 2 570 электробусов российского производства. Столица стала лидером среди европейских городов по количеству единиц экологичного транспорта.

Ликсутов уточнил, что 3 современных электробусных парка – "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка" – обслуживают 47 маршрутов. Пассажиры совершают по ним более 190 тысяч поездок в будние дни. Этот показатель вырос на 20% с начала года.

В новых электробусах предусмотрены откидные аппарели для маломобильных граждан, USB-разъемы для зарядки гаджетов, климат-контроль и воздушные завесы в дверных проемах. Замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет сократить выбросы CO2 более чем на 60 тонн в год, указал заммэра.

Развитие электробусной сети в Москве стартовало с открытия в 2022 году в ТиНАО самого большого в Европе парка "Красная Пахра", откуда машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Затем, в 2023 году, к нему добавились парки "Митино" и "Салтыковка". Также для эксплуатации электробусов было адаптировано 9 существующих площадок "Мосгортранса".

В 2025 году столица заключила контракты с ПАО "КамАЗ" на поставку 1,1 тысячи электробусов. Машины планируется передать городу до 2027 года.

