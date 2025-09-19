На форуме "Москва 2030" обсудили будущее транспорта столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Будущее транспорта столицы обсудили в ходе форума "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на руководителя проектов центра экспертизы проектной деятельности НИИ "Мостранспроект" Анастасию Товмасян.

Новые технологии в мегаполисе обсудили в рамках лекции на территории технологического прогресса "Облачные города".

"Основные ценности транспорта – это время, стоимость, безопасность и экология. Добиться их только технологиями невозможно, поэтому важно развивать инфраструктуру", – сказала Товмасян.

Особенности в виде плотной застройки, численность населения и рост числа поездок формируют уникальные задачи для города. При этом наиболее эффективными оказываются решения, которые сочетают высокую провозную способность с экологичностью.

Сейчас Москва активно внедряет беспилотные технологии. Как подчеркнула Товмасян, хорошим тестом для беспилотного транспорта в том числе являются плохие погодные условия.

Например, в столице уже испытали беспилотные автомобили, грузовики на трассе М-11. Также был запущен первый в России полностью беспилотный трамвай. Для работы таких систем нужны умные светофоры, системы связи и V2X-технологии.

Не менее важен и экологический аспект. В Москве работают свыше 2,5 тысячи электробусов более чем на 220 маршрутах. За шесть лет использование такой техники позволило избежать 190 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

Участники обсуждения коснулись и самого подхода к поездкам, так как традиционный набор билетов уходит в прошлое. По словам Товмасян, сейчас люди предпочитают мобильность как услугу, когда все виды транспорта собраны в единую систему. Это позволяет горожанам строить маршруты в одном приложении.

Однако, по мнению Товмасян, в будущем победит грамотная комбинаторика трендов. По ее мнению, комплексный подход позволяет строить различные сценарии развития.

В столице уже сейчас формируется транспорт будущего. Речь идет об экологичном городском транспорте, цифровых сервисах и уникальных проектах по беспилотному управлению. Приоритетом остается удобство и безопасность для горожан.

Москва стала первым городом в стране, где запустили беспилотный трамвай после принятия экспериментального правового режима.

В первый день работы он выполнил 8 рейсов и перевез 350 пассажиров. Инновационный транспорт курсирует по маршруту № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и обратно. В салоне, согласно законодательству, также присутствует сотрудник трамвайного управления.