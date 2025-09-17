В депо "Столбово" начал работу сервисный центр по обслуживанию поездов метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В первом в ТиНАО электродепо "Столбово" открылся сервисный центр по обслуживанию поездов метро. Это уже 17-й подобный центр в столичном метрополитене. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс Москвы".

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, центр будет ежедневно готовить к выходу на линию современные составы серии "Москва-2024".

"Сегодня более 4,6 тысячи новых вагонов метро обслуживают в соответствии с контрактами жизненного цикла. Это делает компания "Метровагонмаш-Сервис", – отметил Ликсутов.

Специалисты центра следят за техническим состоянием вагонов серий "Ока", "Москва", "Москва-2020", "Москва-2024". Также проводят ремонт и диагностику, моют и убирают составы, обслуживают системы кондиционирования.

"Сегодня депо обслуживает Троицкую линию метро – ко Дню города на ней были открыты еще 4 станции, а количество вагонов увеличилось на 44%. Новый сервисный центр сделает поездки пассажиров еще более комфортными и безопасными", – рассказал заммэра.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Сергей Собянин в День города открыли движение поездов на участке Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Церемония открытия прошла по видеосвязи во время посещения президентом и мэром Москвы Национального космического центра.