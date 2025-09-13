Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин в День города открыли движение поездов на участке Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Церемония открытия прошла по видеосвязи во время посещения президентом и мэром Москвы Национального космического центра.

"Сегодня вводим первый этап Троицкой линии метро – четыре станции, которые свяжут участок от Большой кольцевой линии метро до МЦК. Было сложно их строить в силу того, что они строились в уже стесненных сложных условиях. Эти четыре станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки, будет функционировать как единый этап, как единый организм. Ну, а дальше пойдем уже в сторону Троицка", – сказал Собянин в ходе открытия.

Запустил движение поездов по открывшимся станциям Владимир Путин.

"Разрешаю", – сказал президент.

С открытием новых станций метро – "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" – завершилось строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. Теперь в составе линии работают 11 станций.

Всего на Троицкой линии сделали пять пересадочных узлов. Станции "ЗИЛ" и "Крымская" будут иметь пересадку на одноименные платформы Московского центрального кольца (МЦК).

С "Академической" пассажиры смогут пересесть на Калужско-Рижскую линию, с "Новаторской" – на Большую кольцевую (БКЛ), с "Новомосковской" – на Сокольническую. В будущем на "ЗИЛ" планируется организовать пересадку на Бирюлевскую линию, строительство которой началось в этом году.

Троицкая линия улучшила транспортную доступность для более чем миллиона горожан. Для многих из них время в пути в центр города сократилось на 10–15 и более минут. Предполагается, что в 2025 году пассажиропоток 11 станций указанной линии составит 100 тысяч пассажиров в сутки – с постепенным увеличением востребованности до более 160 тысяч к 2030-му.

Для обслуживания поездов Троицкой линии открыли электродепо "Столбово". В 2029 году планируется закончить строительство электродепо "Троицкое".

Новые станции Троицкой линии возвели с учетом максимального комфорта для жителей – современные турникеты на вход и выход, автоматы и терминалы по продаже билетов и возможность оплаты по биометрии. По ветке курсируют составы "Москва-2024", в которых есть системы кондиционирования, USB или Type-C-разъемы, медиаэкраны и другое.

Троицкая линия является первой в столичном метро, где с момента открытия станций появилась цифровая навигация. Всего на участке от "Новаторской" до "ЗИЛа" установили 125 уникальных цифровых указателей.

К новым станциям метро организовали удобный подвоз пассажиров наземного транспорта. В частности, изменили несколько действующих маршрутов.

К пуску "Вавиловской" на Ленинском проспекте появились новые остановки, продлены маршруты № 993 и 845, а маршрут № 1 объединили с № 113. К открытию "Академической" и "Крымской" изменились маршруты № 111, 196, 915. До "ЗИЛа" станут курсировать автобусы № 766.

Перед открытием новых станций специалисты испытали и наладили все системы, в том числе работу эскалаторов, касс и турникетов. Благодаря вводу линии Московский метрополитен обеспечил рабочими местами свыше 1,4 тысячи человек. В их числе – машинисты поездов, дежурные по станции, обходчики и монтеры пути, электрики и другие.

По второму этапу строительства Троицкой линии идет разработка проектной документации. Участок протяженностью 16,8 километра включит в себя шесть станций. В результате ветка пройдет от "ЗИЛа" МЦК до Троицка. Линия длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за пределами МКАД.

Троицкая линия улучшит транспортную доступность для почти двух миллионов горожан. Например, жители Троицка смогут добираться до БКЛ и МЦК в два раза быстрее – за 45 и 55 минут соответственно. Более того, появление метро станет стимулом для строительства новых кварталов жилой и коммерческой недвижимости, а также создания десятков тысяч мест для трудоустройства граждан.

Новая ветка снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также Бутовскую линию. Она сократит интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что улучшит экологическую ситуацию.

Благодаря Троицкой линии улучшится и транспортная доступность населенного пункта Красная Пахра и расположенных в нем городских объектов – крупнейшего в Европе парка электробусов и завода по производству тяговых аккумуляторов.

"Троицкая линия – первый в России объект метрополитена, полностью запроектированный с помощью технологий информационного моделирования. Благодаря им удалось добиться существенной оптимизации сроков выполнения работ. После окончания второго этапа строительства, запланированного на 2029 год, протяженность линии превысит 43 километра. Таким образом, она станет самой большой за МКАД", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года столичное правительство завершило строительство и реконструкцию свыше 260 километров линий, 127 станций, 14 электродепо Московского метрополитена и МЦК. Совместно с РЖД введены в эксплуатацию МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

Первые станции Троицкой линии открылись в 2024 году. С момента запуска станций "Тютчевская", "Генерала Тюленева", "Университет Дружбы Народов" и "Новаторская" на них совершили 13,5 миллиона поездок.

Благодаря новым станциям улучшилась транспортная доступность районов Обручевского, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовского и Коммунарка.