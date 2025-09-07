Собянин: 13,5 млн поездок совершили на первых станциях Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента запуска станций "Тютчевская", "Генерала Тюленева", "Университет Дружбы Народов" и "Новаторская" на них было совершено 13,5 миллиона поездок. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Как напомнил мэр столицы, первые станции Троицкой линии метро открылись ровно год назад.

"Благодаря им улучшилась транспортная доступность районов Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка, в которых живут 800 тысяч москвичей", – отметил Собянин.

По его словам, москвичам стало проще добираться до многих крупных объектов.

Например, теперь пассажирам удобней добираться до РУДН. Это стало возможным благодаря пересадке на БКЛ на станции "Новаторская". Также это позволило разгрузить Калужско-Рижскую и Сокольническую ветки метро.

"В декабре 2024-го мы запустили еще три станции: "Корниловскую", "Коммунарку" и "Новомосковскую". У пассажиров также появилась пересадка на Сокольническую линию", – сказал глава города.

Собянин подчеркнул, что с первого дня на Троицкую ветку вышли поезда нового поколения "Москва-2024". Их отличают мощные системы кондиционирования, широкие двери и удобные межвагонные переходы.

Для обслуживания составов было открыто депо "Столбово". Ближе к 2030 году достроят электродепо "Троицкое".

Ранее Собянин объявил о рассмотрении проекта строительства линии, которая будет проложена в Сколкове. Он также заявлял о планах построить в Москве около 30 станций метро до 2030 года, а до 2035-го – еще 30.

В среднем за год планируется строить около 6 станций. При этом в столице продолжается возведение Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий метро. Также строятся станции "Гольяново" и "Печатники".

