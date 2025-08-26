Собянин: до 2035 года в Москве появится 60 новых станций метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

До 2035 года в Москве появится 60 новых станций метрополитена, заявил Сергей Собянин. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте "Комсомольской правды".

Глава города уточнил, что 30 станций будут созданы на линиях метро в период с 2025 по 2030 год, а еще 30 – до 2035 года. В среднем за год планируется строить около шести станций.

"Таких рывков, как мы строили Большую кольцевую линию метро, чтобы хоть немного разгрузить метрополитен, сейчас нет", – добавил мэр.

Он напомнил, что в настоящий период в спокойном темпе возводятся Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая линия метро. Строятся станции "Гольяново" и "Печатники", а также рассматривается вариант с размещением линии метро в Сколкове.

Ранее Собянин рассказал, что 70% населения Москвы ежедневно пользуется общественным транспортом. Еще в 2010 году эта доля составляла 60%. В планах у столичных властей довести этот показатель до 75% уже к 2030 году.

До этого глава столицы сообщил о запуске девяти новых магистральных маршрутов в Москве. Благодаря этому перемещения горожан по городу стали еще быстрее и комфортнее, так как маршруты проходят по основным улицам Москвы, соединяя разные районы через центр.

