Собянин: в крупных городах должен доминировать общественный транспорт

Фото: "Комсомольская правда"/Евгения Гусева

Общественный транспорт должен доминировать в крупных городах, заявил Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольской правды".

Он напомнил, что еще в 2010 году в Москве каждый день общественным транспортом пользовалось 60% населения, а теперь эта доля выросла до 70%. Задача столичных властей довести этот показатель до 75% к 2030 году. При этом личные автомобили еще долго будут важным средством передвижения, уверен мэр.

"Миллионы людей живут на относительно маленькой территории. И если они имеют миллионы машин, то они просто на дорогах не уместятся", – отметил Собянин.

По словам мэра, в Москве свыше 400 машин на тысячу жителей. По этому показателю город находится на втором месте, а опережает его лишь Подмосковье, где на тысячу человек приходится 415 авто.

"Наша стратегическая задача — чтобы город ехал, чтобы на дороги Москвы даже в пиковые нагрузки больше 3,5 миллиона машин в сутки не заезжало", – поделился градоначальник.

Это, а также развитие дорожной сети, позволяет избегать транспортного коллапса. Мегапроектом, который продолжат реализовывать в ближайшие годы, останется метро. В среднем в год планируется строить порядка шести станций. Только до 2030 года могут возвести 30 остановок, а до 2035 года – еще 30.

"Таких рывков, как при строительстве Большой кольцевой линии метро, чтобы хоть немного разгрузить метрополитен, сейчас нет", – отметил мэр.

При этом продолжается строительство Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий метро, а также станции "Гольяново". Кроме того, рассматривается проект строительства новой линии метро, которая пройдет в сторону "Сколкова".

Еще одним важнейшим городским транспортным проектом Собянин назвал соединение дороги Солнцево – Бутово с Московским скоростным диаметром (МСД).

Ранее градоначальник рассказывал, что в столице с начала года запустили девять новых магистральных маршрутов. Они проходят по основным улицам города, тем самым соединяя разные районы через центр, а отдаленные – с метро, МЦД и трамваями. Интервал движения маршрутов составляет 5–6 минут.

