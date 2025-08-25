Обкатка восстановленной трамвайной линии состоялась на Трифоновской улице

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столице состоялась обкатка обновленной трамвайной линии, пролегающей от улицы Образцова до Рижской площади. По маршруту проехал трамвай "Львенок-Москва", сообщили в телеграм-канале Дептранса.

Транспорт преодолел почти 4 километра, используя увеличенный запас энергии. В это время специалисты проверили движение состава на новом участке, подтвердив в результате отсутствие серьезных замечаний по габаритам.

"Восстановление участка по Трифоновской улице до Рижской площади – долгожданный проект, который мы реализуем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Движения трамваев здесь не было с 1995 года – почти 30 лет", – указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, после открытия участка транспортная доступность значительно улучшится, а поездки пассажиров станут более быстрыми и удобными.

Как добавили в ведомстве, к настоящему времени специалисты завершили основные путевые работы на Трифоновской улице и у Рижской площади. В дальнейшем им предстоит закончить благоустройство и оборудовать платформы на остановках.

Таким образом, движение трамваев до Рижской площади планируется запустить до конца текущего года.

Ранее стало известно, что новый трамвайный маршрут появится возле Останкинской телебашни. Линию построят в одноименном районе, которая соединит улицу Академика Королева со станцией МЦД-3 Останкино.

Новая линия перераспределит потоки пассажиров, в итоге на маршрутах станет свободнее. Длина участка составит чуть более 1,5 километра, всего будет пять остановок. Закончить работы планируют в 2027 году.

