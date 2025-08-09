Собянин: новая трамвайная линия снизит нагрузку на станцию метро "ВДНХ"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новый участок трамвайной линии свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД Останкино, а также снизит нагрузку на станцию метро "ВДНХ" на 5%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Реализация этого проекта обеспечит удобную пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ более чем для 700 тысяч жителей города. Время пересадки составит меньше двух минут", – написал он.

По словам мэра столицы, благодаря реализации проекта в Москве появится еще один вариант проезда к телецентру "Останкино", киностудии "Союзмультфильм", Останкинской телебашне и парку "Останкино" от ближайших станций метро и МЦД. У пассажиров сократится время поездок от телецентра и станции МЦД Останкино до ВДНХ.



В настоящее время специалисты уже приступили к проектированию. Протяженность участка составит 1,6 километра. В рамках проекта будет обустроено пять трамвайных остановок. Кроме того, мастера реконструируют участок примыкания к действующей сети. Более того, они приведут в порядок прилегающую улично-дорожную сеть.



Завершить все работы планируется в 2027 году.

Ранее столичные власти начали подготовку к запуску двух новых трамвайных линий. Спустя 30-летний перерыв трамваи вновь начнут курсировать по Трифоновской улице, соединяя ее с Рижской площадью через участок от улицы Образцова.

Вторая линия, строящаяся на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром.

