Собянин: в столицу прибыл первый трамвай "Львенок-Москва" из новой поставки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москву прибыл первый трамвай "Львенок-Москва" из новой поставки, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.



"Это финальный этап обновления трамвайного парка столицы. Новый вагон уже в депо имени Апакова, которое мы открыли весной после реконструкции. В ближайшее время – приемка, обкатка, а затем выход на маршрут", – написал мэр.

Глава города отметил, что за 2 года Москва получит 100 подобных вагонов.



По словам Собянина, "Львенок" является современным низкопольным трамваем с системой увеличенного автономного хода, который способен проезжать участки без контактной сети. Это даст возможность надежно соблюдать график движения и снизить затраты на инфраструктуру.

Запас автономного хода трамвая составляет как минимум 4 километра. Кроме того, для пассажиров трамвай был обустроен полностью низким полом у всех дверей. Также он оснащен климат-контролем, зарядками, мультимедийными экранами и местами для колясок и велосипедов. Кабина водителя оборудована системой "Антисон", а по всему вагону установлены камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения. Вместимость данного типа трамваев доходит до 150 человек.

"Москва остается мировым лидером среди мегаполисов по темпам обновления трамвайного парка: 97% вагонов уже заменены, средний возраст подвижного состава не превышает 6 лет", – заключил Собянин.

Ранее столичные власти начали подготовку к запуску двух новых трамвайных линий. Спустя 30-летний перерыв трамваи вновь начнут курсировать по Трифоновской улице, соединяя ее с Рижской площадью через участок от улицы Образцова. Вторая линия, строящаяся на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром.