Итоги проекта "Урок со звездой" за 2025 год подвели в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве подвели итоги проекта "Урок со звездой" за 2025 год. Встречи прошли в 30 детских школах искусств, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект проводился с февраля по май и с сентября по декабрь. В его рамках школьники из разных регионов России смогли лично пообщаться с ведущими деятелями культуры, искусства и образования.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин уточнил, что в 2025 году в проекте приняли участие 20 спикеров. Участниками встреч стали около двух тысяч детей.

"Проект охватывает разные творческие направления и все возрастные группы, давая ребятам возможность получить живой профессиональный опыт и вступить в прямой диалог с ведущими представителями культуры", – отметил Фурсин.

В течение года проект охватил разные направления обучения в детских школах искусств. Занятия включали не только лекционную часть, но и практическую работу с учениками.

Например, в ноябре ребята посетили спектакль "Завтра была война" в учебном театре Российского института театрального искусства – ГИТИСа. Его представили студенты факультета музыкального театра мастерской народного артиста РСФСР Герарда Васильева и заслуженной артистки России Жанны Жердер.

Дирижер Владимир Спиваков пригласил учеников в Московский международный дом музыки на открытую репетицию с оркестром "Виртуозы Москвы".

"Я рад, что такая встреча состоялась. Для того чтобы человек становился личностью в любом деле, а особенно в музыке и искусстве, нужны большие примеры. И вот такие примеры получают дети, с которыми мы работаем", – подчеркнул он.

В свою очередь, солист оркестра Государственного академического Большого театра России Федор Шагов провел занятие для учеников детской школы искусств имени В. С. Калинникова.

Гендиректор Российского национального музея музыки, президент Духового общества имени Валерия Халилова заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов провел творческую лабораторию "Сильные духом!". Он также отметил, что для юных музыкантов важно живое общение с профессионалами.

Помимо этого, в рамках проекта состоялись мастер-класс с народным художником России Никасом Сафроновым и встреча со скульптором Антоном Плохоцким.

В 2026 году "Урок со звездой" продолжит расширять тематику и формат встреч, приглашая к сотрудничеству еще больше известных экспертов.

Ранее сообщалось, что за год в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие свыше 4,5 тысячи школьников. Это вдвое больше прошлогодних результатов. Проект охватывает 17 видов спорта, в том числе вольную борьбу, художественную гимнастику, акробатический рок-н-ролл и прочее.

На встречах ребята знакомятся с олимпийскими чемпионами, а также получают практические советы и узнают больше о профессиональном спорте.