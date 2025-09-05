Транспортные маршруты изменятся после открытия нового участка Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После открытия нового участка Троицкой линии метро в столице изменятся транспортные маршруты, передает пресс-служба Дептранса.

Например, маршрут 196 будет работать на участке от метро "Калужская" до метро "Ленинский проспект". В связи с этим проезд будет осуществляться по Профсоюзной улице у метро "Академическая".

Также вместо маршрута 699 появится маршрут 288. По нему автобусы поедут от метро "Калужская" до метро "Новые Черемушки" вместо остановки "Завод спецсплавов".

От метро "Юго-Западная" до Тропарева можно будет доехать с помощью маршрутов 329, 485, 630 и 785к.

Помимо этого, маршрут 111 объединится с маршрутом 57. После улицы Вавилова автобусы будут двигаться по Нахимовскому проспекту до метро "Профсоюзная" и по трассе маршрута 57 до метро "Ломоносовский проспект".

Также едиными станут маршруты 1 и 113. Автобусы пойдут по улице Гарибальди, Ленинскому проспекту и улицу Крупской вместо улиц Вавилова, Панферова и Строителей.

Вместе с тем маршрут 121 объединится с маршрутом 915. От метро "Профсоюзная" вместо метро "Калужская" автобусы будут проезжать по Нахимовскому проспекту, улице Цюрупы и Новочеремушкинской.

Маршрут 934 включит в себя маршрут 142, и вместо Нагорного бульвара автобусы поедут до метро "Нагорная".

С маршрутом 845 объединится маршрут 992. После станции метро "Новые Черемушки" автобусы будут направляться до станции "Раменки", из-за чего появится частый хордовый маршрут для связи районов с новой станцией метро "Вавиловская". Кроме того, рядом с данной станцией добавится остановка на Ленинском проспекте для маршрутов е10 и е12.

Ранее стало известно, что с четверга по воскресенье будет меняться расписание движения поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Это будет актуально до 19 сентября.

Причиной для этого послужило строительство нового московского городского вокзала Петровско-Разумовская. В Дептрансе уточнили, что ведут работы вместе с РЖД, чтобы вокзал открыл двери для пассажиров в ближайшее время.

