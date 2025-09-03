Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 10 новых маршрутов наземного транспорта появилось в Москве летом. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Его цитирует телеграм-канал Дептранса.

По словам вице-мэра, в этом сезоне было скорректировано 20 маршрутов автобусов и электробусов, а также запущено 13 новых. Изменения поспособствовали увеличению скорости и комфорта поездок, а также позволили общественному транспорту приближаться к важным объектам.

Среди основных нововведений Ликсутов выделил корректировку маршрутов № 3, 24 и 27 в Зеленограде и добавление к ним остановок. Теперь наземный транспорт курсирует через "Технополис "Москва" до станций МЦД.

В свою очередь, в ТиНАО начал работать маршрут с269, который связал платформу Рассудово с несколькими населенными пунктами в районе Бекасово.

Еще в 16 районах Москвы были запущены новые магистральные маршруты м23, м27, м64 и м74, которые обеспечили жителей комфортным и частым наземным транспортом.

"Мы постоянно развиваем маршрутную сеть столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. <...> Отслеживаем востребованность маршрутов, чтобы повышать комфорт пассажиров, и запускаем новые между популярным точками притяжения с учетом пожеланий горожан", – добавил Ликсутов.

Кроме того, в этом году на линии вышли электробусы нового поколения А5. В салоне сделали откидные кресла с регулируемым подлокотником, больше места для самокатов и колясок, а также площадку для ручной клади.

Электробусы А5 стали вместительнее за счет новой конструкции кузова и открывающихся наружу дверей. Они экологичнее дизельных автобусов – выбросы углекислого газа сокращаются на 60 тонн в год.

Парк электробусов в столице уже стал крупнейшим в Европе. К 2035 году дизельные автобусы могут полностью уйти с улиц Москвы.

