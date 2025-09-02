В Москве введено 223 электробусных маршрута

В Москве действует уже 223 электробусных маршрута, а количество поездок за семь лет превысило 800 миллионов.

В этом году на линии вышли электробусы нового поколения А5. В салоне сделали откидные кресла с регулируемым подлокотником, больше места для самокатов и колясок, а также площадку для ручной клади.

Электробусы А5 стали вместительнее за счет новой конструкции кузова и открывающихся наружу дверей. Они экологичнее дизельных автобусов – выбросы углекислого газа сокращаются на 60 тонн в год. Парк электробусов в столице уже стал крупнейшим в Европе. К 2035 году дизельные автобусы могут полностью уйти с улиц Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.