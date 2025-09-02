В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Ленинградском и Варшавском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Бутырской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд прогнозируются заторы на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.