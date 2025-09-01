В России выросли штрафы за небезопасную перевозку детей в авто

В России ужесточили наказание за небезопасную перевозку детей в автомобиле. Теперь штрафы предусмотрены за использование заменителей детских кресел – тканевых фиксаторов, накладок и прочих устройств.

Для водителей штраф составит 3 тысячи рублей, а для юридических лиц, включая такси, он может доходить до 100 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что такие устройства не обеспечивают должной защиты и могут представлять угрозу для жизни ребенка.

