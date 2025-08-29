Новости регионов: 17 рейсов задержались в аэропорту Новосибирска из-за сильного тумана

В аэропорту Новосибирска 17 рейсов задерживаются из-за сильного тумана, следует из данных онлайн-табло. Не могут прибыть самолеты из Хабаровска, Улан-Удэ, Сочи и других городов. Опаздывает вылет рейса в Москву. Задержки составляют до нескольких часов.

Знаменитый путешественник Федор Конюхов и пилот Иван Меняйло побили российский рекорд высоты полета на аэростате. Они поднялись на высоту 10 678 метров. Таким образом, экипаж превысил предыдущее достижение на 412 метров. В момент установления рекорда скорость аэростата составляла 62 километра в час.

