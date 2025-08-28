Новости регионов: четыре самолета задержались из-за тумана в аэропорту Кемерово

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 08:45

Транспорт

Четыре самолета не смогли вовремя вылететь из аэропорта Кемерово в связи с густым туманом, который накрыл город. Пассажиры отправятся в Москву и Новосибирск на несколько часов позже, чем планировалось.

В Красноярском крае оценили масштабы экологической катастрофы на Енисее. В июне там получил пробоину теплоход. В результате в реку попали 80 тонн нефтепродуктов. Как сообщили в краевом министерстве экологии, концентрация вредных веществ в воде превышала предельно допустимую норму почти в 7 тысяч раз. Работы по очищению акватории продолжались несколько недель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

