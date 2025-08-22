Путин заявил о создании надежного ядерного щита в России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российские ветераны атомной отрасли смогли создать надежный ядерный щит для страны. Государство обязано им своим суверенным развитием и технологическим заделом, заявил Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными.

"Своим талантом, титанической волей они создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества", – отметил он.

Российский лидер также поддержал инициативу по разработке программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета.

"Хотелось бы сделать программу поддержки образовательной инфраструктуры в городах технологического развития, в городах, крайне важных именно для завтрашнего суверенитета технологического, чтобы не просто не уезжали, а чтобы стремились туда попасть", – попросил глава Росатома Алексей Лихачев дать соответствующее поручение.

Как отметил Путин, в настоящее время в атомной отрасли работают около полмиллиона человек.

Кроме того, он обратил внимание, что создание в 2007 году госкорпорации "Росатом" задало высокую динамику развитию атомной отрасли страны. В данный момент организация находится в авангарде внедрения передовых технологий, сказал президент.

По его словам, в ядерной энергетике России формируются новые решения, благодаря которым удастся увеличить потенциал отрасли. Также Россия занимает передний край по развитию технологий термоядерного синтеза, указал глава государства, отметив, что в стране уже собраны прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями.

Он добавил, что одним из важных направлений во всех отраслях является подготовка кадров.

Ранее Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, подчеркнув, что атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь страны. По словам главы государства, Россия гордится именами выдающихся основателей ядерного проекта, талантливыми учеными, инженерами и специалистами.

