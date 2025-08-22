Путин заявил об отсутствии у России недружественных стран

Фото: kremlin.ru

У России нет недружественных стран, а есть недружественные элиты в некоторых государствах. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи в Сарове с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

При этом, по его словам, Москва продолжает сотрудничество с недружественными странами в атомной сфере, в том числе поставляя им ядерное топливо, и в других смежных областях.

"Услуги предоставляем? Предоставляем, причем в тех же объемах. Какие-то новые вещи появляются в области атомной медицины и в других смежных сферах. Это как было, так и есть", – сказал российский лидер.

Также Путин выразил уверенность в возвращении западных компаний в Россию. Как он указал, те, кто уходит в результате политического давления, вновь придут.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность пересмотра списка недружественных стран. Он также пояснил, что страна считается недружественной, пока она предпринимает соответствующие действия в отношении России.

Между тем правительство РФ отменило повышенные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из недружественных стран.

В кабмине подчеркнули, что такое решение направлено на повышение доступности социально значимых продуктов на российском рынке. Данная продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями.

