Песков допустил возможность пересмотра списка недружественных стран

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Список недружественных для России стран нельзя назвать догмой, его можно пересмотреть при изменении отношений Москвы с такими государствами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также пояснил, что страна считается недружественной, пока она предпринимает соответствующие действия в отношении России.

"После того как эти действия прекращаются и после того как наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос и о пересмотре такого списка", – сказал пресс-секретарь президента.

При этом, как заметил Песков, к настоящему моменту этот перечень не менялся.

Ранее правительство РФ отменило повышенные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из недружественных стран.

В кабмине подчеркнули, что такое решение направлено на повышение доступности социально значимых продуктов на российском рынке. Данная продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями.