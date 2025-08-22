Путин заявил, что Россия и США обсуждают совместную работу в Арктике и на Аляске

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Россия и Соединенные Штаты обсуждают совместное сотрудничество в Арктике и на Аляске. Об этом сообщил Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что речь идет о возможности совместной работы с США в сфере добычи сжиженного природного газа, причем не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске.

Путин добавил, что российские компании, в том числе компания "Новатэк", работающая в области сжижения природного газа, уже начали работать в Арктической зоне в кооперации с европейскими и азиатскими компаниями.

Президент прибыл в Саров, город с особой значимостью в атомной отрасли страны, в пятницу, 22 августа, для проведения встречи с работниками атомной отрасли. Путин планирует посетить выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре закрытых городов, и возложит цветы к памятнику академика, главного конструктора первой советской атомной бомбы Юлия Харитона.

Также во время встречи глава государства сообщил, что у России нет недружественных стран, а есть недружественные элиты в некоторых государствах. Но несмотря на это, РФ продолжает сотрудничество с недружественными странами в атомной сфере, в том числе поставляя им ядерное топливо.