Путин прибыл в Саров, где расположен федеральный ядерный центр

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл в Саров, город с особой значимостью в атомной отрасли, поскольку там находится Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что там глава государства встретится с сотрудниками атомной сферы, посетит выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре закрытых городов, и возложит цветы к памятнику академика, главного конструктора первой советской атомной бомбы Юлия Харитона.

Также в программе визита значится встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее Путин призвал максимально задействовать атомный потенциал России для обеспечения обороноспособности, модернизации экономики и энергетической безопасности.

Особое внимание он уделил развитию модульных реакторов малой мощности и реакторов на быстрых нейтронах, а также участию в космических и арктических проектах. Поручение было дано на заседании, посвященном 80-летию отечественной атомной отрасли.