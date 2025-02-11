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Владимир Путин призвал в полной мере задействовать атомный потенциал России для обеспечения обороноспособности. Поручение президент дал во время заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли.

Приветствие зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко. В нем Путин отметил важность использования уникального потенциала атомной промышленности для модернизации экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, а также подготовке современных квалифицированных кадров.

Кроме того, подчеркнул президент, в стране нужно наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования. Особое внимание стоит уделить разработке модульных реакторов малой мощности и реакторов на быстрых нейтронах.

В числе приоритетных задач отрасли Путин также назвал участие в перспективных космических и арктических программах.

"Росатом" играет центральную роль в развитии мирного атома в мире, заявил ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По итогам переговоров в Москве с директором "Росатома" Алексеем Лихачевым он заявил, что МАГАТЭ продолжит поддерживать работу персонала Запорожской АЭС.