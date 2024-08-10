Глава "Росатома" Лихачев: действия ВСУ создают опасность для мировой атомной энергетики

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Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут к возникновению прямой угрозы не только для Курской АЭС, но и для развития атомной энергетики всего мира, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в беседе с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Их телефонная беседа состоялась вечером 9 августа 2024 года, уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее в "Росатоме" заявили, что Курская АЭС продолжает работать в штатном режиме после временного снижения численности персонала на стройплощадке АЭС-2. Вместе с тем энергоблоки станции № 1, 2, 3 и 4 находятся в режиме эксплуатации без генерации.

До этого подразделения Росгвардии усилили меры безопасности на Курской АЭС на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Затем местным жителям стали поступать фейковые звонки о якобы скором захвате станции. Однако власти региона опровергли эту информацию.

В свою очередь глава МАГАТЭ обратил внимание, что принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, также применимы и в ситуации с Курской АЭС. Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их, а потом и заставить украинцев перейти в отступление.

В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

На территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).