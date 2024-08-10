10 августа, 10:39Общество
Росатом заявил о штатной работе Курской АЭС
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Курская АЭС продолжает работать в штатном режиме после временного снижения численности персонала на стройплощадке АЭС-2, сообщила пресс-служба Росатома.
"Оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР–ТОИ, функционируют штатно", – сказано в публикации госкорпорации.
Вместе с тем энергоблоки Курской АЭС № 1, 2, 3 и 4 находятся в режиме эксплуатации без генерации.
Ранее подразделения Росгвардии усилили меры безопасности на Курской АЭС на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Затем местным жителям стали поступать фейковые звонки о якобы скором захвате станции. Однако власти региона опровергли эту информацию.
В свою очередь глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обратил внимание, что принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, также применимы и в ситуации с Курской АЭС. Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии.
До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их, а потом и заставить украинцев перейти в отступление.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.
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