Глава МАГАТЭ призвал обеспечить целостность всех АЭС, включая Курскую

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, также применимы и в ситуации с Курской АЭС. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"На данном этапе я хотел бы призвать все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями", – цитирует его РИА Новости.

Гросси подчеркнул, что лично находится в контакте с властями РФ и Украины.

Ранее подразделения Росгвардии усилили меры безопасности на Курской АЭС на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Затем местным жителям стали поступать фейковые звонки о якобы скором захвате станции. Власти уже опровергли эту информацию.

До тысячи украинских военных пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступление.

Потери украинцев на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

