Глава МАГАТЭ заявил о центральной роли "Росатома" в развитии мирного атома

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"Росатом" играет центральную роль в развитии мирного атома в мире. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам переговоров в Москве с директором "Росатома" Алексеем Лихачевым, передает ТАСС.

МАГАТЭ продолжит поддерживать работу персонала Запорожской АЭС (ЗАЭС) для обеспечения стабильности и безопасности на станции, уточнил Гросси.

"На это именно направлена наша совместная работа, и она будет продолжена", – подчеркнул он.

Между тем число атак на ЗАЭС увеличивается, поэтому ситуация оценивается как очень тяжелая, сказал ранее глава МАГАТЭ. Однако он подчеркнул, что усилия агентства и российской стороны нацелены на предотвращение ядерной катастрофы с серьезными последствиями. Гросси назвал переговоры с Лихачевым важными для продолжения обеспечения безопасности на станции.