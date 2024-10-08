Глава МАГАТЭ Гросси назвал неприемлемыми угрозы сотрудникам ЗАЭС

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Угрозы в адрес сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС) неприемлемы и противоречат принципам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Таким образом он прокомментировал реакцию ГУР Минобороны Украины на убийство сотрудника ЗАЭС 4 октября. Украинское ведомство не опровергло свою причастность к инциденту, а также пригрозило "возмездием" по отношению к другим лицам.

"Любые нападения на сотрудников атомных электростанций стали бы вопиющим нарушением этого основополагающего элемента общей ядерной безопасности", – заявил Гросси.

В МАГАТЭ добавили, что представители организации пообщались в том числе с властями Украины, которые также не подтвердили и не опровергли участие в произошедшем.

Рафаэль Гросси вновь призвал обе стороны текущего конфликта к сдержанности и напомнил, что любые действия против персонала ЗАЭС напрямую влияют на ядерную безопасность.

4 октября неизвестные в Энергодаре подорвали машину начальника группы пропусков Службы безопасности Управления обеспечения безопасности ЗАЭС. Под припаркованный у дома на бульваре Каштанова автомобиль была заложена самодельная взрывчатка.

Убийство сотрудника ЗАЭС является бесчеловечным терактом, заявил глава предприятия Юрий Черничук. Близким жертвы пообещали оказать поддержку. Также будут обеспечены все условия для безопасности работников ЗАЭС и жителей Энергодара.