Глава ВНИИФТРИ заявил, что пять ведущих ученых-физиков вернулись в Россию

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Пять ведущих специалистов в области координатно-временных измерений вернулись в РФ, заявил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко в беседе с РИА Новости.

Донченко указал, что в ВНИИФТРИ вернулись специалисты из Японии, Франции, Германии и Италии, которые покинули страну еще в 1990-е годы. Тем не менее, ученые все эти годы были на острие разработок. Кроме того, коллектив института был расширен за счет молодого поколения, добавил глава учреждения.

Возвращение ученых поспособствовало тому, что Россия в 2023 году стала страной, внесшей наибольший вклад в формирование международной шкалы времени. Также вернувшиеся специалисты видели, насколько сильно в стране уделяется внимание развитию той области, в которой они работали.

Гендиректор ВНИИФТРИ добавил, что кто-то из ученых решил вернуться по личным причинам, у кого-то "что-то" не сложилось, а кто-то просто соскучился по России.

"Многие из этого поколения хотели бы вернуться, а вот их дети уже вряд ли", – сказал собеседник СМИ.

Ранее президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал, что в РФ удалось прекратить "утечку мозгов". По его словам, в страну за уникальными возможностями начали ехать ученые из-за рубежа. Ученый уверен, что сейчас идет переформатирование мира.

