Президент НИЦ "Курчатовский институт" заявил, что "мозги" из России уже не утекают

Фото: depositphotos/alexraths

Ученые из-за рубежа начали приезжать в Россию за уникальными возможностями. Об этом заявил физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

По его словам, история с утечкой "мозгов" из страны закончилась.

"Очевидно, что сегодня в России есть уникальные возможности для научной карьеры, развития. К нам уже едут ученые из-за рубежа", – приводит РИА Новости слова Ковальчука.

Как отметил ученый, сейчас идет переформатирование мира. К примеру, в национальном центре "Россия" в Москве ранее собирались представители 100 стран, чтобы обсудить развитие в рамках симпозиума "Создавая будущее".

"Идеологически мы очень сильны в области меганауки, и это признается всем миром", – подчеркнул Ковальчук.

Между тем ученые из России первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ), который способен подсказывать правильный ответ на любой вопрос. Сотрудники лаборатории провели эксперимент совместно с учеными МГУ.

По словам ученых, подопытная Пифии смогла ответить на любой вопрос с помощью клавиатуры. Специалисты подчеркивают, что в будущем нейроинтерфейс станет доступен всем.