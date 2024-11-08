Ковальчук: Запад придумал завуалированную схему возвращения ученых России в ЦЕРН

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Запад предлагает россиянам работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в международном статусе. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он назвал попытку вернуть российских ученых в проекты завуалированной схемой.

"Наше государство – точно нет, категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии", – приводит слова Ковальчука РИА Новости.

Как пояснил он, западные партнеры ограничили участие российских ученых в совместных проектах и лишили доступа в ЦЕРН сотрудников институтов России. При этом они предложили зачислиться в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, чтобы с новой международной аффилиацией продолжить работу в ЦЕРН.

"Но так не выйдет", – подчеркнул Ковальчук.

Ранее стало известно, что ЦЕРН планирует прекратить работу примерно с 500 специалистами, связанными с Россией. Уточнялось, что действие соглашения о сотрудничестве будет приостановлено 30 ноября.

Представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил, что организация больше не получает финансирования из России и подчеркнул, что сейчас идет подготовка к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы.