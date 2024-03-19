ЦЕРН прекратит сотрудничать с 500 связанными с Россией специалистами

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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит работу примерно с 500 специалистами, связанными с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии)", – заявил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

Он уточнил, что действие соглашения о сотрудничестве будет приостановлено 30 ноября 2024 года. Марсолье заявил, что ЦЕРН больше не получает финансирования из РФ и подчеркнул, что сейчас в организации готовятся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы.

Ранее физик-ядерщик Андрей Попеко сообщил, что на фоне энергетического кризиса в Европе в БАК может произойти тепловой взрыв. По словам физика, основная проблема на БАК в случае долговременных перебоев с электричеством будет связана со сверхпроводящими обмотками магнитов. Без должного охлаждения они попросту перегреваются.

