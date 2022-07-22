Ученые выяснили, что спутник Сатурна обладает благоприятными условиями для жизни

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Американские ученые нашли на спутнике Сатурна Энцелад условия для жизни, сообщает Science Advances.
Исследователи из Массачусетского технологического университета рассказали, что соленость океанов на небесном теле достигает уровня, который требуется для возникновения в нем биологических видов. Однако сама поверхность спутника заморожена, а под толщей льда расположены океаны.
Ученые выяснили, что соленость вод Энцелада составляет приблизительно 30 граммам соли на килограмм воды, а на Земле – 35.
Ранее стало известно, что исследователи из Института астрофизики элементарных частиц и космологии имени Кавли при Стэнфордском университете в США разработали концепцию телескопа, который позволяет рассмотреть в тысячу раз больше деталей, чем другая мощнейшая технология.
Ученые Александр Мадурович и Брюс Макинтош рассмотрели эффект искривления гравитацией пространства-времени в применении к наблюдениям планет за пределами Солнечной системы.
С помощью новой технологии исследователи надеются сделать снимок планеты с расстояния 100 световых лет.
NASA представила самый четкий снимок Вселенной
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