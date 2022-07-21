Россиянин впервые за 13 лет вышел в открытый космос с иностранцем

Фото: roscosmos.ru
Российский космонавт Олег Артемьев вышел в открытый космос с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти. Последний раз россиянин выходил в космос с иностранцем 13 лет назад. Об этом "Роскосмос" сообщает на своем официальном сайте.
"Во время выхода с плановой длительностью 6,5 часа Олегу Артемьеву и Саманте Кристофоретти предстоит запустить восемь наноспутников "ЮЗГУ-55" и два наноспутника "Циолковский-Рязань". Перенести платформу с адаптерами с малого исследовательского модуля "Поиск" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и установить адаптер для дистанционного манипулятора ERA на модуле "Поиск", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это 62-й российский выход в рамках проекта МКС. Для Артемьева, в свою очередь, это шестой выход в космической карьере, для Кристофоретти – первый.
Ранее стало известно, что "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях.
В российской госкорпорации отметили, что соглашение отвечает интересам России и США. Документ должен способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС. В "Роскосмосе" подчеркнули, что соглашение направлено на эффективную реализацию проектов по исследованию и освоению космического пространства.
Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно.
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