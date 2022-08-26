Ученые при помощи телескопа "Джеймс Уэбб" впервые обнаружили CO2 в атмосфере экзопланеты

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Международная группа исследователей обнаружила диоксид углерода (CO2) в атмосфере экзопланеты WASP-39b, находящейся на расстоянии 700 световых лет от Земли. Об этом сообщил Женевский университет.
По словам соавтора научной работы Доминика Пти де Лароша, "впервые диоксид углерода был ясно обнаружен на планете, находящейся вне Солнечной системы". Это открытие "знаменует собой новый этап в поиске жизни во Вселенной", пояснили в университете.
В материале поясняется, что планета WASP-39b – это горячий газовый гигант, который находится очень близко от своей звезды – в восемь раз ближе, чем Меркурий от Солнца. Из-за близости к звезде она сильно нагревается – примерно до 900 градусов Цельсия, отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что исследователи из Института астрофизики элементарных частиц и космологии имени Кавли при Стэнфордском университете в США разработали концепцию телескопа, который позволяет рассмотреть в тысячу раз больше деталей, чем другая мощнейшая технология.
Ученые Александр Мадурович и Брюс Макинтош рассмотрели эффект искривления гравитацией пространства-времени в применении к наблюдениям планет за пределами Солнечной системы.
С помощью новой технологии исследователи надеются сделать снимок планеты с расстояния 100 световых лет.
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