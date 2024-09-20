Nature: ЦЕРН ограничит доступ российских ученых к адронному коллайдеру

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С 1 декабря 2024 года Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), управляющая Большим адронным коллайдером (БАК), ограничит доступ к своим объектам для ученых из России. Об этом сообщил журнал Nature.

Специалистам придется сдать имеющиеся у них виды на жительство во Франции и Швейцарии. Чтобы продолжить исследования в ЦЕРН, им будет необходимо разорвать сотрудничество с российскими учреждениями и перейти к работе в зарубежных организациях. При этом европейская организация продолжит поддержку уже запущенных проектов с более чем 270 сотрудниками Объединенного института ядерных исследований, работающими на коллайдере NICA в Дубне.

Авторы материала отметили, что такое решение может негативно сказаться на ЦЕРН, учитывая, что российские институты вносят примерно 4,5% в бюджет экспериментов на БАК. Потеря российского финансирования в размере 47 миллионов долларов из-за отказа от сотрудничества к 2029 году также станет ощутимым ударом по организации.

В марте 2022 года ЦЕРН приостановил статус наблюдателя для России.

Владимир Путин в июне дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. После технологического пуска специалисты начнут проверять работу источников питания сверхпроводящих магнитов коллайдера комплекса NICA и первой экспериментальной установки под названием Multi-Purpose Detector. Разработку ускорительного комплекса коллайдера NICА должны завершить до конца этого года.