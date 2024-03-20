Захарова назвала политизированным отказ ЦЕРН от сотрудничества с учеными из РФ

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Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановить работу с учеными из РФ является политизированным, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению дипломата, такие действия абсолютно неприемлемы, подрывают дух научного взаимодействия и являются примером дискриминации по национальному признаку. Давление на ученых связано с намерением Запада нанести "стратегическое поражение" РФ, объяснила Захарова.

"Все это, естественно, обречено на провал. Это очевидно, доказано было за последние два года неоднократно. Жертвами такой агрессивной кампании становятся зарубежные ученые и кампании, которые хотели бы развивать сотрудничество с нашей страной", – подчеркнула она.

Дипломат обратила внимание, что российская сторона, в свою очередь, остается открыта к сотрудничеству с лицами, которые следуют принципам равноправия и уважения.

Захарова также сделала акцент на том, что политика не должна мешать прогрессу. Россия всегда будет привержена международному сотрудничеству в различных областях, резюмировала она.

Ранее стало известно, что ЦЕРН планирует прекратить работу примерно с 500 специалистами, связанными с Россией.

Уточнялось, что действие соглашения о сотрудничестве будет приостановлено 30 ноября. Представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил, что организация больше не получает финансирования из РФ и подчеркнул, что сейчас идет подготовка к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы.