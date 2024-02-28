28 февраля, 17:13Наука
Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития РФ
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Владимир Путин указом согласовал новую Стратегию научно-технологического развития России. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.
Новой стратегией определяются цели, основные цели и приоритеты научно-технологического развития страны. Более того, документ устанавливает направления госполитики в области и необходимые для их реализации действия.
Вызовами для научно-технологического развития РФ, согласно документу, стали новые внешние угрозы. Среди них – военные, террористические, биологические, а также появление инфекций. Российские наука и технологии при этом являются ключевым инструментом для ответа на перечисленные вызовы.
Вместе с этим президент РФ утвердил стратегию развития научного фонда до 2030 года.
Ранее Путин заявил, что Россия всегда открыта для партнерства в науке в интересах всего человечества. Он подчеркнул, что российские ученые продолжают "плодотворное" сотрудничество с иностранными коллегами, несмотря на ограничения, барьеры и запреты.
Читайте также
- Путин поручил представить проект указа о стратегии технологического развития
- Путин заявил, что Россия слезает с технологической иглы Запада