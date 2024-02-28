Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития РФ

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Владимир Путин указом согласовал новую Стратегию научно-технологического развития России. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

Новой стратегией определяются цели, основные цели и приоритеты научно-технологического развития страны. Более того, документ устанавливает направления госполитики в области и необходимые для их реализации действия.

Вызовами для научно-технологического развития РФ, согласно документу, стали новые внешние угрозы. Среди них – военные, террористические, биологические, а также появление инфекций. Российские наука и технологии при этом являются ключевым инструментом для ответа на перечисленные вызовы.

Вместе с этим президент РФ утвердил стратегию развития научного фонда до 2030 года.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда открыта для партнерства в науке в интересах всего человечества. Он подчеркнул, что российские ученые продолжают "плодотворное" сотрудничество с иностранными коллегами, несмотря на ограничения, барьеры и запреты.

