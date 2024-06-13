Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне

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Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) во время визита в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Это стало ключевым этапом в осуществлении мегасайенс-проекта NICA.

Исследователи смогут приступить к работе в рамках международной программы на базе NICA, запланированной на середину следующего года.

После технологического пуска специалисты начнут проверять работу источников питания сверхпроводящих магнитов коллайдера комплекса NICA и первой экспериментальной установки под названием MPD (Multi-Purpose Detector). Это позволит в дальнейшем проводить эксперименты на коллайдере и в будущем осуществить запуск всего комплекса NICA.

В материалах Кремля указано, что разработку ускорительного комплекса коллайдера NICА должны завершить до конца этого года.

"В декабре 2024 года предполагается начать технологические испытания коллайдера с переводом его магнитов в сверхпроводящее состояние, тестированием криогенной системы и трубопроводов, магнито-криостатной системы, источников питания, систем термометрии, защиты от СПП (сверхпроводящих переходов) и эвакуации энергии, вакуумной системы, АСУ и системы формирования циклов магнитного поля", – сказано в сообщении.

Еще в 2018 году был запущен первый эксперимент на ионном ускорительном комплексе NICA в подмосковной Дубне. В нем участвовали исследователи из России, США, Германии, Израиля и Франции. С помощью комплекса ученые будут изучать свойства плотной барионной материи. В лабораторных условиях предполагается воссоздать состояние вещества, в котором пребывала Вселенная сразу после Большого взрыва.

