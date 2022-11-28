Работу Большого адронного коллайдера остановили раньше срока для экономии энергии

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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) 28 ноября остановила работу Большого адронного коллайдера (БАК) раньше срока в целях экономии энергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально техническое отключение было запланировано на конец 2022 года. В 2023 году эксплуатация ускорительного комплекса будет сокращена на 20%.

Большой адронный коллайдер расположен на границе территорий Швейцарии и Франции. Благодаря его работе было доказано существование бозона Хиггса.

Ранее физик-ядерщик Андрей Попеко сообщил, что на фоне энергетического кризиса в Европе в БАК может произойти тепловой взрыв. По словам физика, основная проблема на БАК в случае долговременных перебоев с электричеством будет связана со сверхпроводящими обмотками магнитов. Без должного охлаждения они попросту перегреваются.



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