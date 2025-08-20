Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с 80-летием

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, подчеркнув, что атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь страны. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Создание в 1945 году атомной отрасли стало большим, поистине эпохальным событием в истории нашей страны, торжеством научно-технического прогресса, во многом определило развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса", – отметил он.

По словам главы государства, Россия гордится именами выдающихся основателей ядерного проекта, талантливыми учеными, инженерами и специалистами. Благодаря их профессионализму и труду за прошедшие годы были запущены новые предприятия, научные институты, конструкторские бюро, возведен единый научно-промышленный комплекс и сформирован надежный ядерный щит, указал российский лидер.

Как отметил Путин, коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает традиции своих предшественников, решая задачи, направленные на внедрение прорывных технологий в ключевые отрасли экономики, реализацию инфраструктурных проектов и модернизацию атомного ледокольного флота.

Ранее Путин призвал в полной мере задействовать атомный потенциал России для обеспечения обороноспособности. Он подчеркнул, что в стране нужно наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования. Особое внимание стоит уделить разработке модульных реакторов малой мощности и реакторов на быстрых нейтронах.

