Путин заявил, что РФ делает все для завершения конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Россия не начинала конфликт на Украине, а, наоборот, делает все для его завершения. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи в Сарове с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

При этом российский лидер назвал очень хорошей встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. По его мнению, она была содержательная и откровенная. Как уточнил Путин, ведомства государств продолжают контактировать в развитие саммита.

При этом президент заметил, что в настоящее время отношения РФ и США находятся на низком уровне, однако после прихода Трампа появился "свет в конце тоннеля". В связи с этим Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.

Вместе с тем Путин указал, что для России самым важным является суверенитет, поскольку без него невозможно существовать, а Европа его лишена. Он добавил, что государству удастся преодолеть все вызовы.

Встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске 16 августа. Российский лидер указал, что она прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

После этого, 18 августа, глава Штатов встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В рамках диалога он пригрозил прекратить поддержку Украины, указав, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

