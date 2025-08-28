Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 22:30

Собянин рассказал, когда полностью обновят подвижной состав на Замоскворецкой линии метро

Обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии метро планируют закончить к концу следующего года, сообщил Сергей Собянин.

На смену старым поездам постепенно придут современные составы "Москва-2024". Последнюю модель поезда спроектировали с учетом мнения пассажиров. USB-зарядку с диванов переместили на поручни, увеличился проход, а дверные проемы стали шире.

За два следующих года подземка получит более 700 вагонов "Москва-2026". Этот состав станет первым беспилотным поездом в московском метро. К его испытаниям приступят уже в конце этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортметрогородвидеоМария АнтроповаЕкатерина Ефимцева

