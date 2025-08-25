"Новости дня": территорию возле Путяевского пруда благоустроили в Сокольниках

Территорию возле Путяевского пруда благоустроили в Сокольниках. На северном берегу привели в порядок детскую площадку и место для игры в пляжный волейбол, рядом обустроили зону с тренажерами, обновили большой игровой комплекс "Корабль", смонтировали навес для отдыха с парковыми диванами.

На пляже насыпали свежий песок, установили спасательную вышку, смонтировали настил с раздевалкой и душем. Скоро там появится новый павильон спасательной станции. Кроме того, вдоль берега обустроили настил с четырьмя смотровыми площадками.

Подробнее – в программе "Новости дня".