22 августа, 16:30Экономика
Эксперт рассказал, почему интернет-магазины не смогут заменить ярмарки и рынки
Интернет-магазины и доставки не смогут полностью заменить ярмарки и рынки, заявил экономический обозреватель Константин Цыганков.
Эксперт пояснил, что есть продукты, которые нельзя заказать онлайн. Например, мясо, качество которого невозможно определить через экран телефона. Ярмарки же предоставляют возможность продегустировать и приобрести качественную продукцию.
