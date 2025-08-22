Эксперт рассказал, почему интернет-магазины не смогут заменить ярмарки и рынки

Интернет-магазины и доставки не смогут полностью заменить ярмарки и рынки, заявил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Эксперт пояснил, что есть продукты, которые нельзя заказать онлайн. Например, мясо, качество которого невозможно определить через экран телефона. Ярмарки же предоставляют возможность продегустировать и приобрести качественную продукцию.

