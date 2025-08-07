Росстат зафиксировал снижение цен в РФ третью неделю подряд

В России третью неделю подряд отмечается снижение цен. По данным Росстата, за прошлую неделю они опустились на 0,13%. Эксперты называют основной причиной сезонный фактор: заметнее всего подешевели овощи.

Картофель упал в цене более чем на 10%, капуста – почти на 10%, свекла и морковь – на 8–9%. Эксперты отмечают, что сезонное удешевление продуктов отражается на официальном уровне инфляции в стране.

