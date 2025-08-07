Форма поиска по сайту

07 августа, 11:45

Новости мира: в США вступили в силу новые торговые тарифы

ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по ВСУ возле Северска

Российские войска нанесли удары по украинским объектам в ДНР

Новости мира: Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану

Трамп пообещал скорую встречу с Путиным во время пресс-конференции

Трамп сообщил Мерцу о результатах встречи Путина и Уиткоффа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

Ведущая телеканала Москва 24 попробовала в эфире завтрак Уиткоффа из "Зарядья"

Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа

Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

В США вступили в силу новые торговые тарифы. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что благодаря им в страну "начнут поступать миллиарды долларов". Ставки пошлин составляют от 10% для Великобритании и до 41% – для Сирии. Они применяются дополнительно к уже действующим тарифам.

В Испании продолжаются масштабные лесные пожары. В провинции Кадис экстренно эвакуированы около двух тысяч человек из туристической зоны. Огненная стихия вплотную подошла к популярному кемпингу у пляжа. В регионе работают сотни пожарных, задействована авиация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

