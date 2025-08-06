Фото: 123RF/armmypicca

Роспотребнадзор сообщил о рисках завоза в Россию лихорадки чикунгунья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом на данный момент завозные случаи инфекции на территории РФ не зарегистрированы. В Роспотребнадзоре указали, что для обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе функционирует автоматизированная информационная система "Периметр", которая помогает выявлять людей с признаками заражения.

Для быстрого обнаружения заболевших в России есть тест-системы. Кроме того, контролируется распространение комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. Пока численность комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus, а также сведения об отсутствии их инфицированности свидетельствуют о том, что на данный момент эпидемиологической опасности нет.

Для снижения риска распространения инфекции среди россиян, которые едут в эндемичные по лихорадке чикунгунья страны, ведомство посоветовало избегать укусов насекомых. Для этого было рекомендовано использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах, а также надкроватные пологи.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре призвали надевать прикрывающую кожу одежду. При возникновении симптомов лихорадки чикунгунья ведомство посоветовало своевременно обращаться к медикам и сообщать им о пребывании в эндемичных странах.

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию, в том числе после появления информации о вспышке данной инфекции в китайской провинции Гуандун. В ведомстве предупредили, что лихорадка чикунгунья передается человеку с укусами кровососущих насекомых. От человека к человеку болезнь не передается.

В конце мая посольство России на Шри-Ланке сообщало о том, что выявило самую активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян заявлял, что заболевание является сезонным для островов Индийского океана.

